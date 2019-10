Soldado preso em bandeira 'levanta voo' no México

Um soldado mexicano foi levantado ao ar depois de ficar preso a uma bandeira gigantesca durante um desfile militar.

O vídeo foi feito por Armando Silva Salazar, que estava muito próximo do local do incidente, durante um desfile que marcou o feriado de 1º de maio.

Segundo testemunhas, o fuzil do soldado ficou enroscado na bandeira e, com o vento, ele foi levantado a uma altura de 30 metros.

As imagens mostram o militar girando no ar rapidamente e depois caindo no chão quando o vento perde a força.

Ele teve uma fratura no tornozelo e uma concussão.