Um incêndio florestal no Estado americano de Washington (noroeste dos EUA), iniciado na noite de domingo, está assustando as autoridades por conta da velocidade com que está se espalhando.

Uma área de 16 quilômetros quadrados foi destruída, incluindo dezenas de casas.

O foco do incêndio está a 190 km da cidade de Seattle.

Até agora, os bombeiros só conseguiram conter 10% do incêndio.

Segundo as autoridades, o clima seco e as altas temperaturas são os "vilões".