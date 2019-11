O presidente da Fifa, Joseph Blatter, abandonou, irritado, uma entrevista a jornalistas depois que um comediante interrompeu a coletiva e começou a jogar cédulas parecidas com notas de dinheiro sobre a cabeça do dirigente.

A ação foi feita pelo comediante britânico Simon Brodkin que disse que o dinheiro falso era para financiar um suposto pleito da Coreia do Norte para a Copa de 2026.

A Fifa tem sido atingida por escândalos de corrupção; entre as acusações de que membros do seu alto escalão receberam propina de países interessados em sediar a Copa do Mundo.

Blatter, que anunciou sua renúncia no mês passado após a prisão de importantes dirigentes da organização, entre eles o ex-presidente da Confederação Brasileira de Futebol José Maria Marin, disse, ao se levantar, que o local teria de ser limpo após a brincadeira.

Depois, a entrevista foi retomada. Na coletiva, foi anunciado que a eleição para um novo presidente será realizada em 26 de fevereiro próximo.