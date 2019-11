Tiros causam tumulto em ato um ano após morte de jovem negro nos EUA

Tiros causaram tumulto num protesto que marcava o primeiro aniversário da morte do jovem negro Michael Brown, alvejado por um policial em Ferguson, no Estado americano do Missouri.

Autoridades de St. Louis disseram que um policial "se envolveu num tiroteio após ter sido alvo de diversos disparos" e que "dois carros realizaram os tiros."

Testemunhas disseram ter visto pelo menos uma pessoa ferida no chão.

A morte de Brown, de 18 anos, que estava desarmado e foi atingido por tiros do policial branco Darren Wilson, gerou protestos raciais pelos Estados Unidos.