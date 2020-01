Cientistas descobrem aranha capaz de 'voar'

Pesquisadores americanos identificaram uma espécie de aranha capaz de "voar".

Segundo um estudo publicado no periódico científico The Royal Society Interface, as aranhas Selenop banksi podem planar e orientar sua trajetória, um comportamento inédito neste tipo de animal.

Ao todo, 59 espécimes foram coletados nas florestas do Peru e do Panamá e jogados de uma altura entre 20 e 25 metros. Destes, 93% foram capazes de planar e controlar seu voo e 86% estabeleceram uma trajetória direta até o local onde pousaram.

Para isso, as aranhas assumiram uma postura corporal característica, virando seu corpo para cima com grande agilidade e planando na direção apontada por suas cabeças.

Para controlar a trajetória, usaram suas pernas dianteiras. Caso quisessem ir para a direita, mudavam o ângulo de sua perna esquerda, por exemplo.

Cientistas acreditam que a espécie, que é encontrada em florestas tropicais da América do Sul, adquiriu esta habilidade ao habitar troncos de árvores d, locais mais seguros do que o solo, onde animais buscam se alimentar.

Desta forma, ao cair de uma árvore, estas aranhas conseguem controlar sua trajetória para chegar a outro tronco em vez de cair no chão.