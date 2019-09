Administradores de um parque de répteis na Austrália encontraram uma cobra venenosa com a cabeça presa em uma lata de cerveja.

Eles usaram uma tesoura para cortar a lata e conseguiram salvar o animal, uma cobra negra da barriga vermelha.

No vídeo que divulgaram, os funcionários do Australian Reptile Park, que fica perto de Sydney, pedem que as pessoas joguem lixo na lixeira, e não no mato.