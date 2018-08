Polícia investiga onda de roubo de abelhas no País de Gales

Roubos de abelhas estão aumentando no Reino Unido na medida em que a população desses insetos vem diminuindo devido à mudança climática e a doenças.

No País de Gales, por exemplo, em apenas um mês, a apicultura Katie Haywood foi furtada duas vezes. Ao todo, foram levadas 45 mil abelhas, incluindo quatro abelhas-rainhas.

Segundo a polícia, os criminosos não estão atrás do mel. O objetivo deles ao roubar abelhas é formar novas colônias e, com isso, ganhar dinheiro devido ao baixo número de exemplares atualmente disponíveis no mercado.

O problema é que, uma vez furtada a abelha-rainha, todo o resto da colmeia morre.

Nos últimos meses, autoridades dizem ter verificado um aumento no número de invasões de fazendas de abelhas no norte do País de Gales.