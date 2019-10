Uma nova empresa com rampa para bicicletas está sendo inaugurada na capital do Reino Unido, Londres. É a primeira empresa com estrutura deste tipo na cidade.

A estrutura é o centro das atenções do Alphabeta Building ─ um edifício histórico remodelado na praça Finsbury, região central da cidade.

Ela permite que, ao chegar, os funcionários desçam diretamente ao subsolo do prédio – onde há suportes para bicicletas e outras instalações – sem sair da bicicleta.