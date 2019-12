Paquistanesa de 13 anos trabalha como doméstica para sobreviver

Farzana Usman, de 13 anos, mora perto do porto de pesca de Ibrahim Hyderi, em Karachi, no Paquistão. Ela é a mais velha de três irmãos e vive com a família "estendida" (com outros parentes) em uma casa de dois cômodos. Embora seus pais tenham emprego, o salário baixo não é suficiente para a família, e Farzana também precisa trabalhar.

A pobreza ainda é uma realidade por todo o Paquistão e a proporção da população que não tem o suficiente para comer aumentou desde 2010, já que a inflação encareceu os alimentos. A família de Farzana nem sempre tem comida para todos.

Estima-se que mais de um quarto dos estudantes matriculados em escolas primárias não completam sua educação. Farzana tem 13 anos, mas só foi à escola por dois anos.