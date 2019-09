'Trabalhar nos dá independência': como o emprego muda a vida de pessoas com deficiência

Em julho, o governo federal sancionou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (LBI), que reúne várias outras leis que já existiam sobre o assunto.

A BBC Brasil foi até Sorocaba, no interior de São Paulo, para conversar três pessoas com deficiência que buscam seu espaço no mercado de trabalho.

Anna Luiza Abdalla tem Síndrome de Down. Sandro Leite é cadeirante. E Reginaldo Nagatamo, baixa visão.

Em comum, os três são funcionários da Padaria Real, que abraçou, há dois anos, o desafio de se tornar uma empresa mais inclusiva.

Nesta reportagem em vídeo, eles comentam os desafios e benefícios de ter um emprego.

Reportagem: Rafael Barifouse, enviado da BBC Brasil a Sorocaba