A agência espacial russa divulgou imagens de cosmonautas fazendo malabarismo com frutas em um ambiente com gravidade zero a bordo da Estação Espacial Internacional.

As imagens foram filmadas no ano passado, mas divulgadas pela Roscosmos agora.

Segundo a agência, o vídeo foi usado em um estudo sobre os efeitos do espaço no corpo humano.

Psicólogos disseram que as atividades eram benéficas para tripulações que passam longos períodos em órbita na estação.