O Big Ben pode se calar

As badaladas do relógio mais famoso do mundo podem ser silenciadas.

Notório pelo sino conhecido como Big Ben, o relógio londrino está em risco e terá que passar por uma reforma milionária.

Ele está com problemas crônicos no pêndulo, corrosão nas estruturas metálicas e rachaduras no teto da torre.

Faz 31 anos que o relógio passou pela última grande reforma e agora corre o risco de perder a precisão.

Os reparos devem custar o equivalente a mais de R$ 370 milhões.

Além disso, o ícone londrino terá que ficar parado por meses.