As pessoas que arriscam a vida para informar o mundo sobre a 'capital' do 'EI'

Raqqa, na Síria, é a cidade que o grupo autodenominado "Estado Islâmico" escolheu como capital para o califado que decretou em partes do território sírio e iraquiano.

Segundo relatos de ativistas e refugiados, o grupo comanda o local de cerca de 400 mil habitantes com mão de ferro, em um regime que inclui punições severas para atos como fumar ou não usar barba.

A morte é a pena para uma série de delitos considerados graves pelo "EI", como passar informações a ONGs ou à mídia.

Por isso, a iniciativa de grupos como o Raqqa Está Sendo Massacrada Silenciosamente impressiona pela coragem: seu time de jornalistas-cidadãos tem sido a principal fonte de informações sobre a cidade para os moradores locais e para o mundo, já que a presença da mídia convencional foi reduzida extremamente na Síria depois das execuções de jornalistas por militantes.

Neste vídeo, um dos fundadores do grupo fala sobre as estratégias e os riscos de burlar a censura do "Estado Islâmico".