Um estudante está fazendo um experimento inusitado no centro de São Paulo: criar 5 mil abelhas na sala de seu apartamento de 42 m². Ele elaborou até um sistema com canos de PVC que permite que as abelhas entram e saiam do imóvel para se alimentar.

Celso Barbieri Jr., de 24 anos de idade, também resgata enxames de colmeias ameaçadas por reformas ou derrubadas de árvores na cidade.