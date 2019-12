No sertão pernambucano, 11 mães enfrentam a espera pelo diagnóstico para saber se seus bebês realmente têm microcefalia.

Elas moram em Itapetim, a cerca de 400 km do Recife, e mesmo tendo sido notificadas no final do mês de novembro, terão que esperar até o dia 28 de dezembro para que seus bebês sejam examinados no Hospital Oswaldo Cruz, na capital, centro de referência para a investigação da má-formação.

Em todo o Estado, já são 920 notificações — 313 crianças têm o perímetro cefálico (medida da cabeça em sua parte maior) de 32 cm ou menos e se enquadram na definição de microcefalia da Organização Mundial de Saúde.

Tanto as mães como as autoridades locais têm mais dúvidas do que respostas sobre a má-formação e sua relação com o zika vírus, transmitido pelo mosquito Aedes aegypti.

Por causa de uma seca prolongada, a cidade não tem água nas torneiras há quase quatro anos. Em abril, chegou a ter o maior índice de infestação em Pernambuco.

O cenário — clima quente e bastante água parada — é propício para a reprodução do mosquito Aedes aegypti.

