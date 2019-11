Um dos setores de robótica do Google aproveitou as festas de fim de ano para dar a três de suas máquinas a tarefa de puxar o trenó do Papai Noel, como se fossem renas tecnológicas.

A demonstração foi feita pela Boston Dynamics, empresa comprada pelo Google em 2013.

Meses atrás, os Fuzileiros Navais americanos testaram a tecnologia na busca por "aumento das capacidades de combate". Em resposta, o Google expressou cautela em ter seus projetos intimamente ligados ao exercício militar.