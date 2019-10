A Coreia do Norte afirmou ter realizado um teste bem-sucedido com uma bomba de hidrogênio, mais conhecida como bomba H.

Se confirmado, o anúncio significa que o país possui uma arma mais poderosa que a bomba atômica.

O anúncio do teste foi feito na TV estatal norte-coreana depois de o Serviço Geológico dos Estados Unidos ter detectado uma atividade sísmica fora do comum no nordeste da Coreia do Norte, às 10h (23h30 de terça-feira em Brasília) locais desta quarta-feira.

Quando o país anunciou que possuía a tecnologia, especialistas internacionais lançaram dúvidas sobre as reais capacidades nucleares do país.

A confirmação do teste por fontes independentes pode levar duas ou até semanas.