Surfistas ignoram advertência das autoridades para pegar ondas gigantes no Havaí

O Havaí é um dos destinos preferidos de surfistas do mundo inteiro. Na última semana, as ondas da região ficaram ainda mais tentadoras por causa de um fenômeno climático que provocou mais ondulações no mar.

Com isso, as ondas chegaram a 10 e 11 metros. As autoridades lançaram um alerta para as pessoas ficarem longe das águas por conta do risco de afogamento. Ainda assim, os surfistas não resistiram às ondas gigantescas e foram para o mar.

Pelo menos 20 pessoas - entre banhistas e surfistas - já precisaram ser resgatadas após terem sido arrastadas pelo mar.