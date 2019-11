Um motorista na cidade de Darwin, no norte da Austrália, recebeu da mídia local o apelido de "ninja" após a divulgação de imagens de um salto espetacular dado por ele para impedir o roubo de seu carro em um posto de gasolina.

As imagens, datadas de 30 de novembro, mostram o homem dando uma "voadora" para dentro do automóvel quando percebe que um ladrão tentava sair com veículo.

Segundo a polícia, o dono do carro conseguiu expulsar o suspeito da tentativa de roubo do veículo. O ladrão foi preso nesta semana.