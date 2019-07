Um casal que se separou logo depois da Segunda Guerra Mundial teve um reencontro emocionado após mais de 70 anos.

O americano Norwood Thomas tinha 21 anos e era um paraquedista durante a guerra quando conheceu a então adolescente de 17 anos Joyce Morris em Londres.

Ele voltou para os Estados Unidos, e o casal continuou se correspondendo.

"Joyce era especial. A pessoa que eu deixei escapar", disse Norwood à Associated Press. "Mas após a guerra, minhas ordens eram de voltar para casa tão depressa que não tive uma chance real de sequer me despedir."

Mas, com o passar do tempo, eles perderam contato.

O filho de Joyce, que mora na Austrália, conseguiu encontrar Norwood pesquisando na internet.

Norwood, agora com 93 anos, teve a viagem até Adelaide (Austrália) paga por moradores de sua cidade, Virginia Beach. Ele se reencontrou com Joyce, agora com 88 anos, e os dois planejam passar juntos o dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, comemorado como dia dos namorados em vários países.