Pai que perdeu braços após ser espancado por ter levado estupradores de filha à Justiça é símbolo de luta por igualdade na Índia

Bant Singh é uma das principais lideranças dos protestos da casta dalit na Índia. Eles enfrentam discriminação generalizada no país.

Ele disse à BBC que quer usar músicas de protesto para destacar exemplos de injustiça contra os dalits.

Apesar de a Constituição Indiana rejeitar a discriminação social, o sistema de castas - que divide os indianos conforme sua procedência social - predomina em várias regiões do país, principalmente nas áreas rurais.

Os membros das castas mais baixas foram divididos em três categorias pelo governo como parte das políticas para oferecer cotas de emprego e vagas na educação.

As comunidades que estão na categoria de "castas registradas" são essencialmente as mais baixas no sistema de castas do país. São conhecidos como "dalit" ou intocáveis.

Historicamente, muitos deles acabavam com as tarefas tidas como mais "sujas" da sociedade, como limpadores de latrina ou de esgotos, coveiros e faxineiros, e o mero toque em um dalit era visto como "poluidor" - daí o nome de "intocáveis".

Bant Singh era um notório ativista dalit engajado na luta por mais direitos, e que desafiou as castas superiores quando exigiu que estupradores de sua filha fossem levados à Justiça. Três dos homens que atacaram sua filha foram condenados a prisão perpétua - uma condenação que teve grande impacto no país.

Em janeiro de 2006, depois de receber várias ameaças, ele foi emboscado por uma gangue de homens que o espancaram brutalmente com barras de ferro - supostamente a mando de donos de terras da região em que morava, no distrito de Mansa, no Punjab.

Ele sobreviveu, foi levado ao hospital e teve seus braços e uma das pernas amputados após gangrena.