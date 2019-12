Canadá 'levará meses' para apagar incêndio

Serão necessários meses para apagar totalmente o incêndio em uma região de campos de petróleo do Canadá, dizem autoridades do país.

O fogo já se espalha por uma área de 1,6 mil km² na provincia de Alberta.

Mais de 100 mil pessoas foram evacuadas da área, inclusive de helicóptero, já que a principal estrada da região está rodeada pelo incêndio.

As autoridades canadenses ainda avaliam que este pode ser o desastre natural mais caro da história do país - só as indenizações seriam da ordem de bilhões de dólares.

Até o momento, não há notícias de mortos ou feridos.