ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ

ਤਿੰਨ ਅਫ਼ਗਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ 45ਵੀਂ ਰਾਤਰੇਅ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ। ਇਹ ਕੈਦੀ ਜੌਨ ਬਰਕ ਵੱਲੋਂ 1878 ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਫੋਟੋ 'The Afghan War, Attogk to Jellalabad, Gandamak and Surkhab' ਐਲਬਮ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।