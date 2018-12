Image copyright Ravinder Singh Robin/BBC ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋਇਆ

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਵਪਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 37 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ (INR 140 ਅਰਬ) ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਨੂੰ 'ਏ ਗਲਾਸ ਹਾਫ ਫੁਲ, ਦਿ ਪਰੋਮਿਸ ਆਫ਼ ਰੀਜਨਲ ਟਰੇਡ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ' (A Glass Half Full, The Promise of Regional Trade in South Asia) ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਵਾਹਗਾ/ਅਟਾਰੀ ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਵਪਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇੰਟੇਗਰੇਟਿਡ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖਪਤਕਾਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਉਸੇ ਉਤਪਾਦ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਵਪਾਰ

ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Image copyright Ravinder Singh Robin/BBC ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਘਟਿਆ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਨੇ 13 ਅਪਰੈਲ 2012 ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ 338 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2016-17 ਵਿੱਚ 369 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫਲਾਂ-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 273.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 1,24,277 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਲ਼-ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 6057 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸੇ ਸਾਲ 646 ਟਰੱਕ 65.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ 20,608 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸਨ।

ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 3606.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 1,86,149 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 10495 ਟਰੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ।

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਗਈ। ਸਿਰਫ਼ 94 ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 3056 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਹੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 147.9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਸੀਮੇਂਟ, ਜਿਪਸਮ, ਗਲਾਸ, ਸੋਡਾ, ਚੂਨਾ, ਨਮਕ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 248.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 18,43,600 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਵਸਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕੁੱਲ 39,823 ਟਰੱਕ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ।

ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ।

(ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ 22,97,932 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਵਸਤਾਂ ਦੇ 44,890 ਟਰੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 3,403.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 34,009 ਟਰੱਕ ਭਾਰਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਆਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 17, 00715 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸੁੱਕੇ ਫਲ, ਸੀਮੰਟ, ਜਿਪਸਮ, ਚੂਨਾ-ਪੱਥਰ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 24,71.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ?

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਾਜਦੀਪ ਉੱਪਲ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

Image copyright Ravinder Singh Robin/BBC ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ 300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦਕਿ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ਼ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਸਰਹੱਦ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।"

Image copyright Ravinder Singh Robin/BBC ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਰਾਜਦੀਪ ਉੱਪਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੰਭਾਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਰਾਜਦੀਪ ਉੱਪਲ ਅਨੁਸਾਰ ਟਮਾਟਰ ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ ਟਮਾਟਰ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ।

ਅੰਤਰਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਘੱਟ

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸਾਂ ਤੋਂ।

Image copyright Ravinder Singh Robin/BBC ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਮੁਲਕ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 'ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਹੈ।

ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਧ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਅੰਤਰਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਆਈਸੀਪੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ (ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਆਦਿ) ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 1998 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਡ ਨੇਸ਼ਨ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

Image copyright Ravinder Singh Robin/BBC

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਈ ਅਫਗਾਨੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ (ਆਈ.ਸੀ.ਪੀ.) ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਘਟਣਗੀਆਂ।

6 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਡਾਅਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੰਜੇ ਕਥੂਰੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛੱਪਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਇਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ, ਅੰਤਰ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ।''

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਭਰੋਸਾ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ 'ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

