ਬਿਗ ਬੌਸ-13: ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਨਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਤੇ ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣਾ

@iamhimanshikhurana ke ghar mein kadam rakhte hi badal gaye @shehnaazgill ke rang! Kya hoga jab inn do jaani dushmano ka saamna hoga #BiggBoss13 mein? Dekhiye aaj raat #WeekendKaVaar raat 9 baje. Anytime on @voot. @Vivo_India @BeingSalmanKhan #BiggBoss #BB13 #SalmanKhan