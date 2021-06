ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ: ਕੈਲਾਸ਼ ’ਚ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ, ਸਿਕਸ ਪੈਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤਾਂ 'ਤੇ ਗਿਟਾਰ ਵਜਾਉਣਾ...

44 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਡਿਜ਼ਨੀਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੁਸ਼ਾਂਤ

ਨਾਮ ਨਾਲੋਂ ਹਟਾਇਆ ਰਾਜਪੂਤ

"If you remember me, then I don't care if everyone else forgets"