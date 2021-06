ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਅਦਾਕਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਤਰਕ

ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ

ਕੌਣ ਹਨ ਚੇਤਨ ਕੁਮਾਰ

ਫਿਲਮ ਜਗਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ

ਮੰਸੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਸਾਡੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਾਂ Me Too ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ। Me Too ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੁਤੀ ਹਰੀਹਰਨ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲੇਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।"