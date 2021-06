ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ

ਐਲਗਜ਼ੈਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ 'Through the Corridors of Power an insider's story' 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, "20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।"