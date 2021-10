ਰਸ਼ਮੀ ਰੌਕਿਟ: ਫ਼ਿਲਮ ਜੋ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ

21 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਪਾੜਾ

ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੈਂਡਰ ਟੈਸਟ' ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਸਨਾਥੀ ਸੁੰਦਰਾਜਨ ਤੋਂ ਕੈਸਟਰ ਸੈਮਨਿਆ ਤੱਕ

ਹਾਈਪਰਐਂਡਰੋਜੀਨੈਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ?

ਦੁੱਤੀ ਚੰਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼

ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ?

ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਿੰਗਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਜਾਂ as 'Differences of Sex Development or DSD' ਵਿੱਚ ਜੀਨਾਂ, ਹਾਰਮੋਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਣ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।