ਵਿਸ਼ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਿਆਸਤ ਹੀ ਮੋਹਰੀ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ

ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ "Uncivil Settlement: How Politics Became Our Identity" (University of Chicago, 2018) ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਲੀਲੀਆਨਾ ਮਾਸੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ।