ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਝੂਠ

19 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਰਾਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਆ ਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਗਜ਼ਾ ਦਾ

'ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ' ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਜਾਅਲੀ ਹਨ

ਕੁਝ ਟਵਿੱਟਰ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਆਈਡੀਐਫ ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ "We just love killing" and "Just bombed some kids"।