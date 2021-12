BBC 100 Women 2021: ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈਦੀ ਲਾਰਸਨ, ਮਾਨਵ-ਵਿਗਿਆਨੀ ਅਤੇ ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਮੈਡੀਸਨ ਵਿੱਚ ਦਿ ਵੈਕਸੀਨ ਕੌਨਫ਼ੀਡੈਂਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ।

ਉਹ ਸਟੱਕ: ਵੈਕਸੀਨ ਸਬੰਧੀ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ (STUCK: How Vaccine Rumors Begin and Why It Don't End) ਦੇ ਲੇਖਿਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸਵੀਕਾਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਐਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੋਜਕਰਤਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਲਾਰਸਨ ਨੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਕੰਮ ਲਈ 2021 ਵਿੱਚ ਐਡਿਨਬਰਗ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ।

*ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਕਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ; ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।