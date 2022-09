ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀਆਂ ਸਟੈਂਪਾਂ, ਸਿੱਕੇ, ਨੋਟ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ

9 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ

ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ

ਸਟੈਂਪ ਅਤੇ ਪੋਸਟਬਾਕਸ

ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮੋਹਰ

ਟਮਾਟਰ ਕੈਚੱਪ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਫਿਊਮ ਤੱਕ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ''By appointment to Her Majesty the Queen'' (ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰਾਹੀਂ)।