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"Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести удар по Сирии ракетами, невзирая на российские угрозы сбивать их. В следующем твите он призвал Россию прекратить гонку вооружений и возобновить сотрудничество.

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