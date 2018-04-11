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"Готовься, Россия": Трамп ответил на угрозу сбивать ракеты в Сирии
Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором пообещал нанести удар по Сирии ракетами, невзирая на российские угрозы сбивать их. В следующем твите он призвал Россию прекратить гонку вооружений и возобновить сотрудничество.
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Химическая атака в Сирии: что нам известно
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От хлора до "Новичка": краткая история химоружия
- 11 апреля 2018
Трансгендеры из Киргизии ищут прибежища в России
- 11 апреля 2018
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Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей
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Заседание СБ ООН: цитаты Ленина и провал резолюций по Сирии
- 11 апреля 2018
Цукерберг: Facebook вступила в "гонку вооружений" с Россией
- 10 апреля 2018
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Хищный ихтиозавр: рептилия размером с синего кита
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Аутизм, диско и я: документальный фильм Би-би-си
Это документальный фильм про Джеймса Хобли, страдающего аутизмом. Он жил в своем мире, пока в его жизни не появились танцы в стиле диско.
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СМИ России: США ударят по Сирии, но не тронут Россию
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Дело не только в санкциях. Почему так падает рубль?
- 10 апреля 2018
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Леденец на бионических колесах
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Хотите получить "пятёрку" по английскому от Би-би-си?
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Тесты "Проверь свой английский"
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