"Яблоко" утвердило список кандидатов на выборы в Госдуму

Правообладатель иллюстрации РИА НОВОСТИ Image caption Первым номером в списке идет сооснователь "Яблока", председатель федерального политического комитета партии Григорий Явлинский

Съезд партии "Яблоко" утвердил федеральный список кандидатов для участия в выборах в Госдуму. Возглавил список один из основателей партии Григорий Явлинский.

Голосование по кандидатам завершилось ночью, представлен список будет сегодня - в заключительный день съезда партии.

Также в общефедеральную часть списка (10 кандидатов) вошли председатель партии Эмилия Слабунова, бывший сопредседатель РПР-Парнас Владимир Рыжков, лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг, экс-председатель партии, руководитель московского отделения Сергей Митрохин, советник Явлинского Марк Гейликман, зампреды "Яблока" Николай Рыбаков и Александр Гнездилов, а также бывший мэр Петрозаводска Галина Ширшина и депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

Федеральный список разбит на 64 региональные группы, в общей сложности в них входит 331 кандидат. "Почти треть кандидатов - непартийные политики, а также представители партий и организаций, вошедших в Коалицию политической альтернативы", - отметили в пресс-службе партии.

Документы для регистрации кандидатов партия планирует подать в Центральную избирательную комиссию 8 июля.

Выборы в Госдуму пройдут 18 сентября по смешанной избирательной системе, отмененной в 2007 году и восстановленной в 2013-м: 225 депутатов будут избраны по партийным спискам и 225 - по одномандатным округам.