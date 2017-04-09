Нью-Йорк: бывшего москвича обвиняют в махинациях с анализами мочи

Image caption Как утверждают прокуроры, Брук-Красный наживался на ненужных анализах

В Нью-Йорке возбуждено дело о мошенничестве и распространении опиоидов, по которому проходит группа эмигрантов из бывшего Советского Союза, в том числе экс-депутат законодательного собрания штата Нью-Йорк Алек Брук-Красный. В частности, он обвиняется в фальсификации анализов мочи.

Бывший москвич был первым в истории русскоязычным политиком, избранным в нижнюю палату нью-йоркской легислатуры, где он представлял с 2007 по 2015 год ряд районов южного Бруклина, в том числе Брайтон-Бич и Кони-Айленд.

59-летний Брук-Красный, приехавший в США в 1989 году, начал баллотироваться на выборные должности от Демократической партии в 2000 году, но поначалу неудачно.

Наконец, в 2006 году он с незначительным перевесом победил на праймериз другого советского эмигранта, Ари Кагана, и был избран в ассамблею штата, куда потом переизбирался в 2008-м, 2010-м, 2012-м и 2014 годах.

В 2015 году Брук-Красный объявил, что уходит из политики в частный сектор и возглавил медицинскую лабораторию. Как язвительно заметила сейчас New York Post, очевидно, ему не хватало депутатского жалованья в 92 500 долларов в год.

В прошлом году у него были неприятности в связи с тем, что он не снял с машины служебный номер члена легислатуры.

Но куда большие проблемы ждут его теперь, когда были арестованы 12 человек, в том числе 70-летний врач Лазарь Фейгин, которого власти назвали на пресс-конференции "главным архитектором" преступного сговора, Павел Краснов, Вячеслав Максаков, Рахиль Смолицкая, Константин Зева, Рейнат Глаз, а также обладатели ирландской, латиноамериканских и французской фамилий.

На свободе остался лишь один Брук-Красный, который находится на отдыхе в Израиле. Его адвокат Фрэнк Карон заявил, что по возвращении в Нью-Йорк бывший депутат сам отдаст себя в руки властей.

Фигуранты дела обвиняются в том, что три принадлежащих им клиники выбросили на черный рынок 6,3 млн. таблеток мощного болеутоляющего средства оксикодон, и этим подпитали эпидемию злоупотреблений опиоидами, захлестнувшую в последние годы США.

Правообладатель иллюстрации ТАСС/Дмитрий Демидов Image caption Подозреваемый девять лет представлял в ассамблее штата Брайтон-Бич

Кроме того, манхэттенская прокуратура обвиняет их в обмане Medicaid, системы медицинской помощи для малоимущих, и Medicare, системы медобслуживания престарелых, которым фигуранты выставляли счета за дорогостоящие, но ненужные анализы. Мнимых пациентов, которым прописывались эти анализы, привлекали рецептами на оксикодон. Одну таблетку этого опиоида можно продать на черном рынке за 20-30 долларов.

По словам прокуроров, клиники обвиняемых незаконно заработали более 24 миллионов долларов.

Расследование, получившее кодовое обозначение "Операция "Лавина", завязалось в 2013 году, когда федеральное Агентство по борьбе с наркотиками и местная полиция наткнулись на группу людей, не нуждавшихся в болеутоляющих, но выискивавших врачей, которые выпишут им оксикодон, или "окси".

Детективы, по их словам, выяснили, что две бруклинские клиники доктора Фейгина продают из-под полы большое количество рецептов на оксикодон, и что в 2012 году он начал нанимать сотрудников для их выписывания. Часть из них год спустя открыла с той же целью свою клинику.

По словам прокуроров, лаборатория Брука-Красного производила анализы мочи, в которых не было медицинской необходимости, и среди прочего, фальсифицировала их результаты, если в моче находили алкоголь, присутствие которого не позволяет прописывать опиоиды.

"Мой подзащитный понимает тяжесть обвинений и, разумеется, серьезность эпидемии опиоидов, - заявил его адвокат Карон, - что же до утверждений, что он якобы в чем-то виноват, то они невероятно несправедливы".

Судья отказался выпустить Лазаря Фейгина под залог после того, как прокуроры заявили, что тот вполне может скрыться от наказания, и заметили в подтверждение тому, что он имеет квартиру в России.

Фейгин, приехавший в США примерно четверть века назад из Белоруссии, сказал журналистам по дороге в суд, что арестованные не способствовали распространению наркомании. "Мы лечим не наркоманов, мы лечим очень-очень больных людей!", - заявил он.