Тори лидируют на местных выборах в Британии

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Консервативная партия добилась большого успеха на выборах в местные органы управления в Соединенном Королевстве, проведя в муниципальные советы свыше 500 своих кандидатов и дополнительно завоевав контроль над представительными органами 11 городов.

Местные выборы - своеобразная репетиция всеобщих выборов, которые пройдут в Великобритании 8 июня.

Результат региональных выборов оценивается экспертами как самый большой успех для находящейся у власти партии за последние 40 с лишним лет.

В проигрыше оказались лейбористы, утратившие, в частности, большинство в муниципальном совете своего давнего оплота Глазго, который они контролировали десятки лет, а также Партия независимости Соединенного Королевства UKIP, которая после успеха референдума о "брексите", по мнению многих, потеряла главный смысл своего существования.

Либеральные демократы, традиционно третья партия страны и единственная на сегодняшний день политическая сила, последовательно представляющая интересы противников "Брексита", осталась практически при своих.

В Шотландии победили местные националисты во главе с первым министром региона Николой Стерджен, хотя и не столь убедительно.

Накануне всеобщих выборов консерваторы вырвались вперед

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тори праздную победу

В последний раз борьба за места в органах местного самоуправления в Англии шла в 2013 году, и теперь консерваторам удалось отвоевать у лейбористов и UKIP сотни мест. Эти выборы стали самыми успешными для консерваторов с 2008 года. Только у лейбористов они отобрали 7% голосов избирателей.

Но самой внушительной стала победа в Шотландии, где они практически удвоили свое преимущество по сравнению с 2012 годом.

Это вполне может свидетельствовать о возрождении консервативной идеи к северу от границы.

Разумеется, все это не может не вселять в Терезу Мэй большие надежды на победу в ходе июньских выборов.

Лейбористы в беде

Казалось бы, худшего результата, чем на местных выборах 2013 года, когда лейбористы получили 29% голосов, добиться уже невозможно.

Правообладатель иллюстрации Photoshot Image caption Улыбайся-не улыбайся, а поражение лейбористам было нанесено нешуточное

Однако им это удалось, и на этот раз они получили лишь 27%.

В результате партия потеряла в местных советах Англии каждое четвертое место из тех, что они надеялись за собой сохранить.

Более того, к северу от английской границы они потеряли свой оплот - Глазго, на фоне резко сокращающейся поддержки партии в Шотландии.

Серьезное поражение лейбористам нанесли и в Уэльсе.

На этом фоне единственным успехом можно назвать лишь Кардиф, где партия сохранила за собой контроль.

UKIP - пузырь сдулся?

Четыре года назад на местных выборах Партия независимости Соединенного Королевства UKIP добилась невероятного успеха.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Многие голоса UKIP перетекли к консерваторам

Однако на этот раз, как и предсказывали аналитики, голоса избирателей утекли к другим.

Получив свои ожидаемые 5%, партия откатилась назад на 18 пунктов по сравнению с триумфальным 2013 годом.

Кому же достались эти голоса? Больше всех за счет UKIP поживились консерваторы, которые отобрали голоса там, где 4 года назад они достались Партии независимости.

Либдемам предстоит еще немало потрудиться

Еще до того, как вступить в коалицию с консерваторами в 2010 году, либерал-демократы очень успешно проводили местные выборы.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Либерал-демократы неизменно успешно проводят выборы в местные органы самоуправления, но когда дело доходит до выборов всеобщих...

Вот и на этих выборах в местные органы самоуправления показатели партии стали лучшими с 2010 года.

Тем не менее цифра в 18%, хотя и внушительная. все же не дотягивает до показателя в 25% голосов, который либерал-демократы регулярно демонстрировали с 2005 по 2010 годы.

Прибавки в 4 пункта по сравнению с 2013 годом явно маловато, чтобы на местном уровне противостоять успехам консерваторов.

Надежды на то, что у партии будут хорошие показатели там, где имела успех кампания за сохранение Британии в ЕС, оправдались лишь отчасти.

Реакция лидеров

Премьер-министр Тереза Мэй в своем заявлении по итогам выборов не стала раньше времени праздновать победу, предостерегла коллег от чрезмерной самоуверенности и призвала партийных активистов упорно бороться в каждый из оставшихся дней, а рядовых сторонников - непременно прийти 8 июня на избирательные участки, ибо "ничего никому не гарантировано".

Тереза Мэй неоднократно выражала мнение, что, чем убедительнее будет победа консерваторов на всеобщих выборах, тем сильнее окажутся позиции ее кабинета на предстоящих трудных переговорах с ЕС об условиях "брексита". Многие аналитики, однако сомневаются, что этот фактор имеет большое значение для руководителей континентальной Европы.

Лидер лейбористов Джереми Корбин назвал результаты выборов "весьма разочаровывающими", но тем не менее заявил, что он и есть именно тот человек, который способен наилучшим образом донести идеи партии до избирателей.

Главное впереди

По оценке эксперта-социолога из университета Стрэтклайда Джона Кертиса, на сегодняшний день за тори готовы голосовать 38% британцев, за лейбористов - 27%, за либдемов - 18%, за UKIP - 5%.

При этом разрыв между консерваторами и лейбористами сократился за последние недели с 17 до 11 процентов.

Кертис прогнозирует на всеобщих выборах победу консерваторов, хотя и не сокрушительную, при этом напоминая о переменчивости настроений избирателей.

Наблюдатели также указывают, что на местных выборах тема "брексита" не имела первостепенного значения, а экономическая политика тори в наибольшей степени импонирует сегодня среднему британцу.

Как загнать избирателей на участки?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Подсчет голосов в Кардиффе

В голосовании на территории Англии приняло участие лишь около 36% зарегистрированных избирателей.

Это на 5% выше "рекорда" посещаемости, который был достигнут в 2013 году, и все же существенно ниже показателя явки на выборах в местные органы самоуправления в 2009 году - 42%.

Что касается выборов в городские мэрии, на которые правительство возлагало большие надежды, видя в них образец деволюции власти, то здесь активность избирателей и вовсе, за исключением одного случая, не превысила 30%.

Так что политическим партиям предстоит еще немало сделать для того, чтобы убедить избирателей оказать им поддержку, когда в июне они отправятся к урнам на всеобщих выборах.