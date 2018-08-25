Илон Маск передумал уводить компанию Tesla с биржи

Основатель американской компании Tesla Илон Маск решил не снимать акции Tesla с торгов на бирже.

Правообладатель иллюстрации AFP PHOTO / PETER PARKS Image caption Неоджиданные высказывания Илона Маска пугают акционеров не в первый раз.

Основатель американской компании Tesla, инноватор и миллиардер Илон Маск решил не снимать акции компании с торгов на бирже.

Об этом сообщается в корпоративном блоге Tesla. Пост озаглавлен словами "Оставаться публичными" (Staying Public).

"Наши инвесторы крайне важны для меня. Почти все из них остаются с нами с того времени, когда мы [Tesla] стали публичными в 2010 году, когда мы еще не производили автомобилей и имели лишь видение того, кем мы хотели стать", - пишет миллиардер.

По его словам, после пары недель консультаций с акционерами стало очевидно, что большинство их них хотят, чтобы бумаги Tesla продолжали торговаться на бирже.

"После рассмотрения этих факторов, я встретился вчера с советом директоров Теслы и проинформировал их о том, что считаю, что лучший путь для Теслы - это оставаться публичной компанией. Совет выразил своё согласие," - написал Маск.

Правообладатель иллюстрации REUTERS/Hannah McKay Image caption С момента публикации твита акции Tesla подешевели на 20%.

Неосторожный твит

Таким образом, Маск отказался от плана, который сам же анонсировал в своем личном "Твиттере" 7 августа.

Тогда исполнительный директор Tesla назвал цену, по которой компания могла бы выкупить акции у миноритариев - по $420 за акцию. Эта сумма оказалась на 20% больше тогдашней рыночной стоимости акций.

После сообщения Маска ценные бумаги Tesla подорожали на 11%, однако позже упали ещё ниже, чем раньше. В общей сложности с момента публикации твита Илона Маска акции Tesla подешевели на 20%.

Маск уверял, что у него есть деньги на выкуп бумаг у кционеров. "Финансирование гарантировано," - написал он. Однако позже выяснилось, что под этим он имел в виду договорённости с с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund. В момент написания твита фиксированного соглашения с саудовским фондом ещё не было.

По данным источников газеты New York Times, члены совета директоров Tesla пришли в ярость от этого сообщения, поскольку Маск не сообщил им о своём намерении. Не уведомил он и американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. Она направила Tesla повестку в суд и начала расследование, чтобы определить, была ли в заявлении Маска попытка манипулирования инвесторами.

Также на Маска подали в суд некоторые акционеры - некоторые, по их словам, потеряли на бирже миллионы долларов, играя на понижение.