"Эта страна - заточка". Рэпер Фейс выпустил альбом о современной России

Правообладатель иллюстрации FACE Image caption Обложка альбома "Пути неисповедимы"

Российский рэпер Фейс (настоящее имя - Иван Дремин) выпустил новый альбом "Пути неисповедимы". В отличие от всего его предыдущего творчества, новая пластинка целиком посвящена политике и ситуации в России.

На альбоме всего 8 треков общей продолжительностью 23 минуты. Альбом можно послушать в сервисе Apple Music и в социальной сети "ВКонтакте". В записи активно используется ненормативная лексика.

До выхода альбома "Пути неисповедимы" Фейс был известен песнями об отношениях и жизни рэп-звезды; социальные вопросы в его творчестве не поднимались. При этом 21-летний Дремин неоднократно высказывался на общественно-политические темы и критиковал сложившуюся в России ситуацию.

"Наш менталитет - игровые автоматы. Наш менталитет - от зарплаты до зарплаты. Наш менталитет - не платить за свою хату. Даже если света нет, нам все равно ***", - читает Фейс в треке "Наш менталитет". В песне "Четвертый всадник" он поет "Моя страна - это одна большая зона, где бы в ней не оказался, чувствую себя как дома". В песне "Заточка" Фейс сравнивает Россию с этим холодным оружием.

Незадолго до выхода альбома Фейс опубликовал видео, на котором сбривает свои волосы.

Иван Дремин приобрел широкую известность в 2017 году после выхода клипа на песню "Бургер", который набрал более 30 миллионов просмотров. Интервью Фейса журналисту Юрию Дудю, в котором он рассказывал об отношении к музыке, гастролям и о детстве в Уфе, посмотрели более 11 миллионов раз.

Образ Фейса использовал в клипе "Цвет настроения синий" Филипп Киркоров.