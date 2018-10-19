Министры США и Великобритании не поедут на саммит в Эр-Рияд из-за дела Хашогги. Насколько серьезен этот сигнал?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Демонстранты у посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне требуют справедливого расследования исчезновения журналиста Хашогги. Дело Джамаля Хашогги может вбить серьезный клин между Саудовской Аравией и США

Министр финансов США Стивен Мнучин и министр международной торговли Великобритании Лиам Фокс отказались от участия в международной конференции инвесторов в Саудовской Аравии в связи с пока неясной ролью этой страны в исчезновении журналиста Джамаля Хашогги.

2 октября Хашогги, открыто критиковавший лидеров Саудовской Аравии и лично наследного принца страны, вошел в здание саудовского консульства в Турции и исчез. Полиция Турции настаивает, что журналист был убит, саудовские власти отрицают свою причастность и обещают провести всестороннее расследование.

В свое время Джамаль Хашогги был советником саудовской королевской семьи, но затем попал в немилость и был вынужден переехать в США, где стал колумнистом Washington Post.

В консульство Саудовской Аравии в Стамбуле он отправился за документами, необходимыми для предстоящей женитьбы.

Саудовская сторона настаивает, что, получив консульские услуги, Хашогги покинул здание невредимым. Однако турецкая полиция считает, что его перевезли в автомобиле в резиденцию консула и там убили.

На фоне этой весьма тревожной ситуации от участия в конференции в Эр-Рияде ранее уже отказались главы таких крупных компаний, как HSBC, Credit Suisse, MasterCard, Ford, Uber, Google и других. Несколько медиагрупп, включая New York Times, Bloomberg и CNN, отозвали своих журналистов.

Однако отказ на уровне правительств США и Великобритании переводит ситуацию в иную плоскость и является серьезным сигналом саудовским властям.

Сообщается, что Мнучин принял такое решение после обсуждения с Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео.

Последним о бойкоте форума объявил инвестиционный банк Goldman Sachs.

Что это за конференция?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Отказ политиков и бизнесменов от участия в конференции - удар лично по наследному принцу Мухаммеду бин Салмани,, так как он является инициатором и принимающей стороной предстоящего саммита

Саммит под названием "Будущая инвестиционная инициатива" запланирован на 23-25 октября. Его инициатором является наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салмани, сын короля Салмана.

В стране он возглавляет совет по экономическим вопросам и общественный инвестиционный фонд. В ходе конференции принц планирует представить международным инвесторам свою программу реформ, которые он намерен провести в стране.

В частности, Мухаммед бин Салмани предлагает сократить зависимость Саудовской Аравии от доходов от продажи нефти, что позволит создать много новых рабочих мест.

Некоторое время назад он снискал себе славу реформатора, отменив запрет на вождение автомобилей женщинами, вновь разрешив кинотеатры и приструнив религиозную полицию нравов.

Западные дипломаты горячо приветствовали эти шаги, считая их отличным примером для других консервативных ближневосточных стран.

Но в 2017 году имидж принца-реформатора пошатнулся после того, как он велел арестовать десятки принцев и бизнесменов по обвинению в коррупции. И хотя все они содержались не в тюрьмах, а в элитном отеле, многие посчитали, что Мухаммед бин Салмани попросту устраняет конкурентов на политическом и деловом поприщах.

Об этом много писал и говорил исчезнувший Джамаль Хашогги, что дает многим основания полагать, что его устранение могло быть выгодно очень высокопоставленным лицам Саудовской Аравии.

Турецкая сторона заявляет, что располагает аудиозаписями, из которых ясно следует, что Хашогги был убит. Президент США Дональд Трамп послал Турции запрос на изучение этих записей, но ответа пока не получил.