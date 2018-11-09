Церковный раскол между Украиной и Россией: цена автокефалии. Фильм Би-би-си

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Автокефалия Украинской церкви призвана положить конец духовному доминированию России и РПЦ, которое продолжалось последние 350 лет. После четырех лет войны с пророссийскими сепаратистами многие украинцы хотят оборвать связи со своими ближайшими соседями. Станет ли церковный раскол новой травмой для Украины?

Репортер Би-би-си Ялда Хаким побывала в восточной и западной частях Украины, чтобы оценить последствия автокефалии. Смотрите фильм Би-би-си.