"Любимый конгрессмен Путина" проиграл выборы в США впервые за 30 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Проигрыш Рорабахера в республиканском округе Ориндж стал весьма символичным

Американский политик Дана Тейлор Рорабахер, давно и открыто поддерживавший в парламенте Россию и режим Владимира Путина, лишился места в Палате представителей США.

70-летний республиканец проиграл демократу Харли Руде в 48-м избительном округе Калифорнии (включает в себя округ Ориндж), передает Ассошиэйтед Пресс.

Результат был окончательно объявлен после подсчета избирательных бюллетеней, отправленных по почте, в субботу, 10 ноября. Руда - сам в прошлом республиканец, передешедший в демократы, - набрал 52% голосов.

Удар по оплоту

До этого времени Рорабахер выигрывал каждые выборы в округе, начиная с 1988 года.

В 1980-е будущий конгрессмен работал в предвыборных штабах президента Рональда Рейгана, а находясь в Белом доме, помог главе государства сформулировать ряд основпологающих документов для его политического курса.

Проигрыш конгрессмена-ветерана в округе Ориндж можно назвать символичным в виду особого значения этой территории для республиканцев. Там жил президент Никсон, а Рейган называл округ республиканским раем.

Рорабахер придерживается крайне консервативных взглядов с вкраплениями конспирологических теорий. В числе прочего он не верит то, что деятельность человека вызывает глобальное потепление, уничижительно отзывается о геях и нелегальных мигрантах. При этом он давний сторонник легализации марихуаны.

Друг Путина и Москвы

Политик лично познакомился с Путиным в начале 1990-х, когда тот приезжал в США в качестве вице-губернатора Санкт-Петербурга вместе с группой молодых политических лидеров из России.

Вот как американец отзывался о президенте России впоследствии: "Знаете, он крутой парень. И ему положено быть крутым парнем; именно этого хочет русский народ. Но это не значит, что мы не должны пытаться с ним работать".

В палате представителей Рорабахер последовательно занимал пророссийскую позицию. Он поддержал Россию в войне с Грузией в 2008 году, ратовал за сотрудничество Вашнигтона с Москвой по Сирии, не осудил аннексию Крыма в 2014 году, а также выступал против введения в отношении России экономических санкций.

В 2012 году, по данным New Your Times, ФБР предупредило Рорабахера о том, что российские спецслужбы рассматривают его как источник разведывательной информации и даже придумали ему кодовое имя.

В 2016 году после победы на выборах президента США Дональда Трампа Рорабахер считался возможным кандидатом на пост госсекретаря. Однако выбор Трамп в итоге остановился на нефтянике Рексе Тиллерсоне.