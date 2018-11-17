Умер певец Евгений Осин. Ему было 54 года

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В Москве в возрасте 54 лет скончался певец Евгений Осин. Причина смерти не называется.

О смерти певца телеканалу "Звезда" рассказал концертный директор Осина Александр Сидоренко. Он утверждает, что Осин умер 17 ноября в своей московской квартире.

В 2017 году в разговоре с изданием "Стархит" Осин признавался, что у него проблемы со здоровьем, и не хватает средств на лечение. В частности, он рассказывал, что с трудом ходит. Осин неоднократно говорил, что в прошлом злоупотреблял алкоголем.

Пик карьеры Осина пришелся на 1990-е годы, наиболее известные его песни - "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта" и "Таня плюс Володя". Музыкой он занимался с начала 1980-х годов, сперва как участник других групп, в том числе "Браво", и художественный руководитель музыкальных коллективов, а затем как сольный музыкант.

Последний сольный альбом Осина "Разлука" вышел в 2016 году.