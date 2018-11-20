В Шереметьево взлетающий самолет насмерть сбил человека

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После инцидента рейс решили не возвращать в Шереметьево, и лайнер продолжил полет в Грецию

Boeing 737, выполнявший рейс Москва-Афины, сбил мужчину на взлетно-посадочной полосе аэропорта Шереметьево.

По данным СМИ, погибший - гражданин Армении, депортированный из Испании.

Проверкой случившегося занялись Следственный комитет и прокуратура.

Представитель "Шереметьево" Анна Захаренкова рассказала ТАСС, что сообщения о происшествии на полосе поступили после 20:00 мск (17:00 GMT)

"В 20:10 мск было получено сообщение со стороны экипажа о столкновении самолета с неизвестным предметом, - сообщила Захаренкова. - По факту осмотра территории было обнаружено человеческое тело, одежда и другие личные вещи, принадлежащие мужчине".

По словам источника "Интерфакса", бортовые системы самолета не сигнализировали пилотам о каких-либо повреждениях. Поэтому рейс решили не возвращать в Шереметьево, и лайнер продолжил полет в Грецию.

Судя по табло Шереметьево, речь может идти о рейсе SU 2112 "Аэрофлота". Он вылетел из Москвы в 20:00 мск и уже прибыл в Грецию.

На место происшествия прибыли сотрудники "Медицины катастроф" и скорой помощи, а также транспортной полиции и службы авиабезопасности, рассказала пресс-служба Шереметьево.

В аэропорту сообщили, что личность погибшего уже установлена, но не стали приводить конкретных данных.

По данным Интерфакса, на полосе оказался гражданин Армении - об этом агентству рассказал источник в экстренных службах. Собеседник сообщил, что мужчину депортировали из Мадрида на родину с пересадкой в Москве. По дороге в российскую столицу погибший якобы устроил дебош.

"Мужчина вел себя в полете неадекватно. К борту пришлось вызывать правоохранителей. После того как мужчина покинул лайнер в Москве, его судьба была неизвестна, границу России он не пересекал", - уточнил источник.

У Би-би-си нет независимого подтверждения этой информации.

Дополнительные подробности инцидента сообщил Следственный комитет. Мужчине было 25 лет, сообщило ведомство. По данным СК, он был смертельно травмирован после того, как его задела одна из стоек шасси. На месте случившегося работает оперативная группа, которая ведет доследственную проверку.

Инцидентом заинтересовалась и транспортная прокуратура. Ее сотрудники проверят, должным ли образом обеспечивалась транспортная безопасность в Шереметьево.