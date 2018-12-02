Путь к Евро-2020: Россия попала в одну группу с Бельгией

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На чемпионате мира в 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала, показав лучший результат в современной истории российского футбола

По итогам жеребьевки сборная России по футболу оказалась в одной группе с Бельгией, Кипром и Казахстаном на отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.

Жеребьевка отборочного этапа Евро-2020 прошла 2 декабря в Дублине. Согласно ее результатам, Россия попала в группу I вместе со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

Россия - одна из принимающих сторон Евро-2020, матчи которого пройдут в 12 европейских странах. Регламент турнира не предусматривает гарантий попадания на первенство стран, принимающих чемпионат, как это бывало в прошлые годы.

Помимо Санкт-Петербурга матчи первенства пройдут в Лондоне, Мюнхене, Дублине, Баку, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Риме, Бухаресте, Будапеште и Амстердаме.

По итогам отборочного турнира на Евро-2020 попадут в общей сложности 24 команды: сборные, занявшие первое и второе место в своих группах, а также победители стыковых матчей.

Полностью результаты жеребьевки выглядят так: