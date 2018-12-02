Путь к Евро-2020: Россия попала в одну группу с Бельгией
По итогам жеребьевки сборная России по футболу оказалась в одной группе с Бельгией, Кипром и Казахстаном на отборочном этапе чемпионата Европы 2020 года.
Жеребьевка отборочного этапа Евро-2020 прошла 2 декабря в Дублине. Согласно ее результатам, Россия попала в группу I вместе со сборными Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.
Россия - одна из принимающих сторон Евро-2020, матчи которого пройдут в 12 европейских странах. Регламент турнира не предусматривает гарантий попадания на первенство стран, принимающих чемпионат, как это бывало в прошлые годы.
Помимо Санкт-Петербурга матчи первенства пройдут в Лондоне, Мюнхене, Дублине, Баку, Копенгагене, Глазго, Бильбао, Риме, Бухаресте, Будапеште и Амстердаме.
По итогам отборочного турнира на Евро-2020 попадут в общей сложности 24 команды: сборные, занявшие первое и второе место в своих группах, а также победители стыковых матчей.
Полностью результаты жеребьевки выглядят так:
- Группа A: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово
- Группа B: Португалия, Украина, Сербия, Литва, Люксембург
- Группа C: Нидерланды, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Беларусь
- Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар
- Группа E: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан
- Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта
- Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия
- Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдова, Андорра
- Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино
- Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн.