Подросток в белорусском райцентре устроил резню в школе

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Подросток напал с ножом на учителя и школьников в белорусском райцентре Столбцы, расположенном примерно в 80-ти километрах от Минска.

Учительница Марина Пархимович и один из старшеклассников погибли на месте, еще двое детей доставлены в больницу, сообщает Следственный комитет Беларуси.

По сообщениям местной прессы, пострадали пятеро подростков.

Нападение в столбцовской школе № 2 произошло в самом начале учебного дня, в 8.05 по местному времени.

Напавший на учителя и школьников подросток, которого в школе характеризуют как обычного и спокойного, накануне удалил свою страницу в соцсетях.

По рассказам очевидцев, подросток ворвался в класс, ударил учительницу ножом в шею, зарезал одноклассника и ранил еще нескольких. Затем выскочил в окно со второго этажа.

Для поимки сбежавшего с места преступления подростка милиция ввела специальный план "Сирена" в шести районах республики.

По сообщению МВД, через два часа после трагедии его задержали сотрудники уголовного розыска при поддержке ОМОНа.

До поимки подростка учеников не выпускали из школы, позже учителя попросили родителей лично забрать детей.

Это не первое подобное нападение в Беларуси.

Весной 2016 года нападение с ножом на учителя произошло в минской гимназии № 74. Учитель русского языка и литературы Валентина Губаревич была госпитализирована.

Арестованный в гимназии девятиклассник Донат Скакун признан виновным в нападении, приговорен к 8 годам лишения свободы, отбывает срок.

Однако споры о виновности Доната до сих пор не утихают, в соцсетях создана и активно поддерживается страница "Донат не виноват! ".

Сомнения защитников Доната базируются на фактах, ставших достоянием гласности после суда и следствия: милиция не нашла орудие преступления, Донат не убегал из гимназии после трагедии, а явка с повинной была написана им без присутствия адвоката и родителей.