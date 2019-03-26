Евровидение: исландцы отправляют в Тель-Авив антиизраильскую Hatari

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Исландцы обожают Евровидение с его китчевым гламуром и приторно-слащавой музыкой.

Но музыкальная группа, которую они на этот раз выбрали для участия в конкурсе, далека от мейнстрима мировой поп-музыки с ее любовной лирикой.

Hatari (что в переводе с исландского означает "Ненавистник") называют себя антикапиталистами и критикуют позицию Израиля в отношении палестинцев. Группа собирается привезти в Тель-Авив, где пройдет финал песенного конкурса, композицию под названием "Ненависть восторжествует".

Hatari выиграла национальный конкурс для участия в Евровидении, исполнив "антикапиталистическую" песню. На сцене они появились в кожаных портупеях, масках, со стрижками "Спайк", на глазах - однотонные линзы.

Многим исландцам - от мала до велика - нравится эта группа, которая определяет свой стиль как "техно-антиутопия".

Image caption Среди фанатов Hatari есть и дети

Пока солист группы Маттиас Харальдсон исполняет песню, вокруг кроваво-красной сцены кружат танцоры.

"Мы преисполнены уважения к этому проекту, для участия в котором нас выбрали наши соотечественники. Этот проект на один шаг приближает к нашему плану - разрушению капитализма", - сказал солист группы в национальном телеэфире.

Юные фанаты группы повторяют за музыкантами довольно мрачные тексты их песен.

К этому сумасшествию присоединились еще и родители, которые носятся по магазинам в поиске таких же костюмов, как у участников группы - чтобы их ребёнок мог появиться в этом костюме в Пепельную среду (исландская версия Хеллоуина).

Антиизраильские заявления

Hatari не только проповедует антикапитализм. Участники группы заявляют, что их участие в конкурсе - это политическое выступление против действий израильского правительства, хотя песня не имеет никакого отношения к Израилю.

В этом году финал конкурса Евровидение пройдет в Тель-Авиве, поскольку в прошлом году конкурс выиграла израильская певица Нетта Барзилай.

В личном общении участники группы очень приветливые, вежливые и говорят на правильном литературном языке. Что довольно сильно отличается от их сценического образа. На них голубые спортивные костюмы с логотипом выдуманного прохладительного напитка SodaDream.

Несмотря на то, что у SodaDream даже есть свой сайт, такого напитка в Исландии все-таки не существует. Это название, надо полагать, саркастическая отсылка к базирующейся в Израиле SodaStream, которую в прошлом году купила компания PepsiCo.

Еще одна довольно странная выходка группы - они призывают премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху принять участие в поединке в исландском национальном стиле (борьба Глима) в центре Тель-Авива.

Группа критикует политику Израиля в отношении палестинцев и считает абсурдом разрешать Израилю участвовать в музыкальном конкурсе.

Те, кто критикует исландскую группу, удивляются, почему Hatari вообще согласилась участвовать в Евровидении и указывают на то, что заявления группы совершенно никак не повлияют на положение палестинцев.

Некоторые исландцы говорят, что исландское телевидение должно было бойкотировать конкурс.

"Эти претензии ясны, и мы рады наблюдать такое серьезное обсуждение политики конкурса", - говорит Маттиас Харальдсон.

Кто такие Hatari

Участники группы, надо думать, знают кое-что о дипломатии.

Правообладатель иллюстрации LILJA JONSDOTTIR Image caption Двое из трех участников группы - дети дипломатов

Барабанщик в кожаной маске Эйнар Стефансон - сын посла Исландии в Лондоне. Его отец входил в комитет по переговорам, когда Исландия подала заявление на вступление в Евросоюз.

Клеменс Ханниган - сын Николаса Ханнигана, который возглавлял отдел торговли в министерстве иностранных дел.

Отец солиста Маттиаса Харальдсона владеет юридической компанией в Исландии.

Группа была основана Ханниганом и Харальдсоном и стала чрезвычайно популярной в 2015 году.

Сами участники называют группу мультимедийным коллективом исполнителей - поскольку они работают вместе с танцорами, хореографами, артистами, графическими дизайнерами.

В ответ на вопрос, о чем они поют, они говорят: "Песня Hatrið mun sigra ("Ненависть восторжествует") - это антиутопия, размышление о силе и бессилии, о надежде и отсутствии надежды. Это довольно мрачное видение будущего, предупреждение о том, что нас ждет, если мы не будем относиться к друг другу с любовью. В Европе царит популизм".

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Их запретят?

Израильские активисты из группы Shurat HaDin, которая заявляет, что защищает права евреев во всем мире, призвала правительство Израиля не допустить приезда на Евровидение исландской группы. Как считают активисты, участникам группы должны отказать во въезде в Израиль на основании закона, запрещающего въезд на территорию страны лицам, связанным с движением BDS (Boycott, Divestment and Sanctions -Бойкот, изоляция и санкции), которое призывает к разным формам бойкота Израиля "до тех пор, пока страна не выполнит свои международные обязательства".

Маловероятно, что правительство Израиля откликнется на этот призыв активистов. Но, согласно правилам Евровидения, песенный конкурс должен оставаться вне политики. И нарушение этого правила может привести к дисквалификации.

Участники группы Hatari говорят, что не собираются устраивать никаких политических акций и выносить на сцену палестинский флаг. "Это же запрещено", - говорят они.

"Молчание может быть политическим заявлением. И ясно, исходя из всех песен, представленных на конкурсе в Тель-Авиве, что мы оскорбим чувства многих людей", - говорит Клеменс Ханниган.

"Наша цель - выступить в Тель-Авиве и выиграть конкурс", - говорит он.

И у них есть шанс. Их песня в числе фаворитов. Это может стать первой победой Исландии, которая в 1999 и 2009 годах поднималась до второго места в песенном конкурсе.

Премьер Израиля пока так и не ответил на приглашение поучаствовать в исландском бое.

"Мы понимаем, что Нетаньяху очень занятой человек, так что мы подождем", - говорит Ханниган.