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Наталия Филева, совладелица авиакомпании S7, занимающей второй после группы "Аэрофлот" место на российском авиарынке, погибла в результате крушения частного самолета в немецком аэропорту Франкфурта-на-Майне.

Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах, говорится в сообщении авиакомпании S7 Airlines. Обстоятельства трагедии пока неизвестны.

"Интерфакс" со ссылкой на свой источник сообщает, что бизнес-джет Epic, предположительно принадлежащий российской авиакомпании "Глобус" (входит в группу S7), разбился близ аэропорта Франкфурта.

В заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен говорится, что разбившийся шестиместный самолет полностью сгорел.

"После удара о землю самолет полностью сгорел. Согласно следственным данным, полученным на настоящий момент, самолет летел из Франции в Эгельсбах. На борту, предположительно, шестиместного самолета помимо пилота было еще два человека. Согласно предварительным данным, речь идет о российских гражданах. Окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе", - цитирует "Интерфакс" сообщение полиции.

По информации собеседника агентства, на борту находились трое россиян, все они погибли.

"По предварительным данным, среди пассажиров самолета были Наталья Филева и ее отец", - уточнил источник.

Forbes также подтверждает, что вторым пассажиром был отец 55-летней Филевой. Издание ссылается на источник, близкий к S7.

Наталия Филева была одной из богатейших женщин России, журнал Forbes оценил ее состояние в 600 млн долларов.

Филевы стали контролирующими акционерами авиакомпании "Сибирь", позже переименованной в S7 Airlines, в 1998 году.

После группы "Аэрофлот" это крупнейшая авиакомпания, причем частная, которая в последние годы пытается выйти на рынок космических запусков.