Володин предложил расширить возможности Госдумы влиять на состав правительства

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дать нижней палате российского парламента возможность участвовать в формировании правительства России.

Соответствующие изменения должны быть внесены в Конституцию страны, заявил политик в интервью официальному сайту Госдумы.

По его словам, в настоящее время Госдума лишь дает одобрение кандидатуры премьер-министра, а тот, в свою очередь, предлагает президенту России людей на посты министров.

"Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства", - цитирует слова Володина издание.

"Это новое предложение", - сказал пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, обсуждалась ли идея Володина с Кремлем.

Также, считает председатель Госдумы, в Конституции нужно детализировать зафиксированные в Конституции положения по поводу ежегодного отчета правительства перед нижней палатой.

В нынешней редакции основного закона (пункт "в" статьи 103, пункт "а" статьи 114) говорится, что Белый дом должен предоставлять подобные отчеты каждый год, а Госдума - заслушивать их.

Кроме того, парламентарии еженедельно приглашают министров и представителей силовых ведомств на правительственный час. В рамках формата гости нижней палаты представляют доклад по заданной теме и отвечают на вопросы депутатов.