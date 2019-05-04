Санкт-петербургский "Зенит" стал чемпионом России по футболу

Правообладатель иллюстрации TASS/Николаев Александр Image caption "Даааааааа! Этот день наконец-то настал! Всех с Чемпионством!" - написал форвард "Зенита" Артем Дзюба в "Инстаграме"

Санкт-петербургский "Зенит" досрочно обеспечил себе первое место по итогам чемпионата России по футболу за три тура до завершения первенства.

Сине-бело-голубые сыграли в Грозном вничью 1:1 с "Ахматом" и набрали 58 очков в 27 играх.

Они досрочно обеспечили себе золотые медали, так как идущий вторым московский "Локомотив" проиграл в выездном матче с тульским "Арсеналом" со счетом 0:2.

"Зенит" набрал 58 очков, у "Локомотива" - 49.

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Теперь, даже если "Локомотив" выиграет в чемпионате все свои оставшиеся матчи, а "Зенит" проиграет, петербургская команда даже при равенстве очков все равно останется на первом месте по другим показателям.

В честь победы "Зенита" в Санкт-Петербурге зажгли ростральные колонны.

Сине-бело-голубые получат кубок чемпионов России на вечное хранение, сообщает пресс-служба турнира.

"Согласно Положению о специальном переходящем призе "Кубок чемпионов России по футболу" клуб, команда которого выигрывает чемпионат России по футболу три раза подряд или пять раз в общей сложности, получает приз навечно, а РФПЛ изготавливает новый приз", - говорится в сообщении российской Премьер-лиги.

"Зенит" выиграл чемпионат России в пятый раз.

Ранее санкт-петербургский клуб добивался подобного успеха в 2007 и 2010 годах, в сезонах 2011/2012 и 2014/2015 годов.

В 1984 году "Зенит" в первый и единственный раз стал чемпионом СССР.

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К чемпионскому титулу "Зенит" в этом году привел главный тренер Сергей Семак, возглавивший клуб перед началом нынешнего сезона.

43-летний специалист - первый в истории, кто выиграл чемпион России в качестве как футболиста, так и главного тренера футбольного клуба.